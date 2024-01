PAC investirá mais de R$ 7 bilhões no metrô e no VLT de Salvador | A TARDE

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deve prever investimentos superiores a R$ 7 bilhões nos dois grandes projetos de mobilidade para os próximos anos do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) em Salvador. O valor foi revelado pelo secretário estadual Afonso Florence (PT), chefe da Casa Civil do estado, em entrevista ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 17.

De acordo com Florence, a construção do VLT (veículo leve sobre trilhos) entre a região da Calçada, na Cidade Baixa, e o bairro de Piatã, na Orla Atlântica, e o projeto da Expansão Sul do metrô, que deve ligar a Estação da Lapa à praça do Campo Grande, representam R$ 7 bilhões dos R$ 119,4 bilhões previstos no PAC para a Bahia. O valor previsto prevê recursos tanto federais quanto estaduais.



“O PAC Bahia tem três fontes de execução orçamentária. Uma é o próprio governo federal, com recursos federais. Outra é a execução pelo governo do estado, com recursos federais ou com recursos federais e estaduais. E o terceiro é o governo do estado, propriamente, executando seu orçamento”, explicou Florence



“O sistema metroferroviário da Grande Salvador terá uma intervenção já licitada, em processo de obtenção dos editais pelas empresas candidatas, que é o VLT Calçada-Piatã, que se integrará ao metrô nas estações Águas Claras e Bairro da Paz. Simultaneamente, além da construção do VLT, tem a Expansão Sul do metrô, que é da Estação da Lapa, passando pelo Politeama, até o Campo Grande. Esse investimento conjunto do PAC, que tem recursos federais e estaduais, tanto no metrô quanto no VLT, somados, nós estamos estimando em R$ 7 bilhões”, detalhou o chefe da Casa Civil.



O valor deve ser dividido de maneira quase que igualitária entre os dois projetos, já que o custo estimado do VLT de Salvador é de R$ 3,6 bilhões, conforme já revelado pelo governo da Bahia. O restante deve ser direcionado para a expansão do metrô até o bairro do Campo Grande.