Paulinho de Tixa promete levar a melhor na eleição em Mucuri

População apoiando Paulinho de Tixa - Foto: Reprodução

Em Mucuri, a campanha que tem ganhado as ruas é do ex-prefeito Paulinho de Tixa. Uma das grandes apostas do PSB, o candidato aparece liderando nas pesquisas, com vantagem em relação ao atual prefeito, Robertinho (União Brasil).

Ao longo da campanha, Paulinho de Tixa, que tem como candidato a vice-prefeito o vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Xandão Seixas, não perdeu a oportunidade de apontar contrastes entre suas gestões anteriores e a administração atual.

Leia mais

>> Presidente do TSE prega "tranquilidade" nas eleições municipais

Entre as promessas para uma possível nova gestão, ele inclui a construção da sede própria da prefeitura e diz que vai “livrar Mucuri dos gastos desnecessários, colocando o município de volta caminho do desenvolvimento”.