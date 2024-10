Presidente do TSE prega "tranquilidade" nas eleições municipais

Cármen Lúcia pede votação com tranquilidade e respeito - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, pregou, nesta quinta-feira, 3, a "tranquilidade"e o "civismo" na seleições municipais do próximo domingo, 6. A tranquilidade de construção do processo, sem episódios de violência, também foi defendida pela magistrada.

“Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e alegria. Não esperamos que ocorram práticas de ofensa, violência ou rejeição às diferenças, pois é justamente dessas diferenças que construímos a pluralidade, um direito constitucional. Desejamos que este seja um momento de tranquilidade e alegria cívica para todas as pessoas no Brasil", disse Cármem Lúcia.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda destacou a atuação e dedicação dos servidores da Justiça Eleitoral.

“Os servidores da Justiça Eleitoral se dedicaram com afinco, empenho e cuidado para que todos os brasileiros votem com tranquilidade e liberdade. O que os eleitores escolherem nas urnas será devidamente apurado, e o resultado será proclamado”, pontuou a presidente do TSE.

O primeiro turno das eleições municipais acontece em 6 de outubro. O segundo turno está marcado para o dia 27 do mesmo mês.