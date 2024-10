Risco eleitoral? Instituto denuncia post de Marçal ao STF e TSE

Comunicação foi feita aos gabinetes dos presidentes - Foto: Reprodução/Youtube/AchismosTV

O Instituto Democracia em Xeque denunciou uma publicação do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), que coloca em dúvida a integridade do processo eleitoral. O post questionado pela instituição deve-se a uma frase usada pelo postulante durante os atos de 7 de Setembro, na Avenida Paulista.

A publicação mostra o ex-coach em cima de um carro acenando a apoiadores enquanto bradam "1º turno, 1º turno". As imagens, contudo, mostram a seguinte frase: "Se não ganhar é rolo".

Leia mais

>> Eleições 2024: entenda importância dos mesários durante votação

>> Marçal promete Maranhão como 'capital' do Brasil se virar presidente

>>AtlasIntel: Boulos mantém liderança e Marçal cresce rumo ao 2º turno

No comunicado encaminhado às Cortes, o Democracia em Xeque diz que o texto fere uma resolução do TSE, de fevereiro, que prevê como uso indevido dos meios de comunicação social a difusão de fatos notoriamente inverídicos com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.



A comunicação foi feita aos gabinetes dos presidentes dos respectivos tribunais, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia, de acordo com informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.



Segundo a resolução, o descumprimento da norma pode acarretar a cassação do registro ou até do mandato.