Pedro Tourinho minimiza ruídos e revela projetos com Mariene de Castro

Se depender do secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, a polêmica entre a gestão cultural do município e a cantora Mariene de Castro, que criticou severamente o fato de não ter sido convidada para o Carnaval, é água passada.



De acordo com o gestor, presente no evento em que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou a ordem de serviço para a requalificação do Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha, esses "ruídos" deverão ser minorados com o avanço da gestão e projetos com Mariene já estão no radar.

"Esse tipo de ruído irá acontecer eventualmente. O Carnaval é uma festa com muitos artistas, muitos palcos, muitas demandas, então certamente ruídos assim acontecerão. A intenção é responder rápido e fazer da melhor forma. Temos uma agenda com Mariene para o Samba da Bahia que será uma agenda importante. Estou aqui há 40 dias, então estou aos poucos abrindo pontes e essas conversas, e às vezes esses ruídos, são até importantes para que essas situações sejam reveladas e possamos trabalhar em cima disso", ponderou.

O secretário falou também da importância da obra de requalificação do Pavilhão, ponto importante para a festa de 2 de Julho, que marca a independência da Bahia.

Orçadas em R$ 1,8 milhão, as intervenções têm prazo de 4 meses e englobam construção de três pavimentos com elevador, sanitários e área de exposição, além de restauro da fachada, dentre outros itens. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e as obras serão realizadas sob a supervisão da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

"É um espaço importantíssimo pra cultura de Salvador, afinal a independência da Bahia é uma data importantíssima para a independência do Brasil. É uma data cívica, cultural pra cidade, sabemos o impacto que tem, então essa entrega é um compromisso nosso em deixar a cultura acessível para todos".