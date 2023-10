Pesquisa costuma nortear candidatura de maior musculatura, diz Caetano | A TARDE

As discussões sobre os prováveis nomes para as eleições municipais na Bahia ainda devem render muito diálogo e observações, sobretudo se tratando das escolhas da base do governo. A Federação PT, PCdoB, PV, se reuniu nesta terça-feira, 10, onde reforçou a ideia de que as candidaturas sejam de esquerda e, de acordo com o secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, Luiz Caetano (PT), as escolhas serão frutos de uma movimentação estudada e cuidadosa.

"O processo de discussão envolve paciência, democracia. É uma avaliação de qual a melhor candidatura para unificar a base. Cada município tem uma realidade, e por isso temos que juntar as peças. Oitenta por cento da nossa base, na Bahia, está pacificada em relação ao fechamento de um nome", disse.

Em relação às pesquisas internas da Federação, Caetano avalia como ser um indicativo importante para balizar o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na escolha dos melhores nomes.



"Se observa o que cada município traz, ou seja, a candidatura que encorpa e ganha musculatura. O nome que estiver melhor avaliado e aceito, certamente vai ser o escolhido", afirma.

Questionado sobre ser o nome da base para a sucessão municipal, em Camaçari, cotado entre ele e a sua esposa, a deputada federal Ivoneide Caetano (PT), desconversou dizendo que prefere "não antecipar problema".