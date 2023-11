PGR pede afastamento de governador do Acre por suspeita de corrupção | A TARDE

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP) foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por suspeita de integrar organização criminosa que gerou prejuízo aos cofres públicos na ordem de mais de R$ 11 milhões. A PGR ainda solicitou o afastamento do chefe do Executivo estadual para que fique fora do cargo até o fim da instrução criminal. As informações são do portal Metrópoles.

A denúncia contra o governador foi apresentada na última terça-feira, 28, pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao todo, 13 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação.

Além do gestor do Acre, a esposa do governador, dois irmãos de Cameli, servidores públicos e empresários estão entre os “laranjas” no esquema. De acordo com a investigação, o esquema iniciou em 2019, através de uma fraude licitatória que gerou a contratação da empresa Murano Construções, que recebeu R$ 18 milhões de recursos públicos para obras de engenharia.

Dentre as aquisições de Cameli por meio do esquema estão o pagamento de parcelas de um apartamento em um bairro nobre de São Paulo e de um carro de luxo.