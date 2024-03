Plataforma para sondagem em Vera Cruz começa a ser montada | A TARDE

Uma plataforma começou a ser montada nesta quinta-feira, 22, na beira do mar do município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O equipamento vai ser utilizado a partir dos próximos dias no processo de sondagem, necessário para a construção da ponte Salvador-Itaparica.

Segundo informações repassadas pela concessionária responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica, um equipamento de sondagem será acoplado na plataforma para fazer dois furos em uma área próxima a borda do mar.

O serviço a ser realizado pela plataforma ainda faz parte da etapa de sondagem terrestre, no lado da Ilha de Itaparica, já que a região de borda do mar corresponde a uma lâmina d’água pequena.

Já a sondagem marítima, a ser realizada na Baía de Todos-os-Santos, está prevista para ser iniciada em março, com uso de plataformas ainda maiores, além de balsas.

A sondagem em terra foi iniciada no dia 31 de janeiro, na Ilha de Itaparica. No lado de Salvador, os trabalhos começaram apenas nesta quarta-feira, 21. Todo esse processo é necessário para compreender as características do terreno e definir a fundação da estrutura da ponte.

Com uso de uma perfuratriz, são obtidos fragmentos do solo no local onde posteriormente serão instalados os pilares. Posteriormente, essas amostras são enviadas para um laboratório, onde são feitas as análises detalhadas do material coletado. A previsão é que a sondagem seja concluída até dezembro, para que as obras de construção da ponte se iniciem já em janeiro de 2025.