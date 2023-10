Plenárias municipais do PT ultrapassam 100 municípios neste sábado

A um ano das eleições municipais e sem definição de nomes para a disputa em muitas das cidades baianas, o PT estadual realizará neste fim de semana plenárias municipais em 30 municípios.



Existe a expectativa de apresentação de pré-candidaturas de prefeitos em algumas dessas cidades, além de novas direções municipais.

Até o momento, 93 cidades tiveram plenárias. O partido pretende realizar plenárias em 350 municípios baianos até 29 de outubro.

Neste sábado, 23, as mobilizações serão em Jussiape, Simões Filho, Vale do Jiquiriçá, Canavieiras, Encruzilhada, Ibirataia, Ipirá, Wanderley, Cristópolis, Mascote, Iuiú e Mirante.

Já no domingo, 24, vão ocorrer em Carinhanha, Catolândia, Quixabeira, Palmas de Monte Alto, Tanque Novo, Andorinha, Marcionílio Souza, Bom Jesus da Lapa, Nazaré, Pojuca, Ribeira do Pombal, Ruy Barbosa, Sento Sé, Acajutiba, Gentio do Ouro, Jucuruçu, Vera cruz e Caraíbas.

Para o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, o objetivo das plenárias municipais é conhecer de perto as necessidades locais e compreender melhor a realidade de cada município. "Dessa forma, podemos pensar coletivamente soluções para demandas específicas, apresentar ideias para consolidar o PT nos nossos municípios e, a partir daí, chegarmos mais preparados para o pleito do próximo ano", disse Éden.

O secretário de Organização do PT Bahia, Osmar Galdino (Jojó), alegou que as plenárias realizadas traduzem o caráter participativo do PT. "Estimulando as nossas bases, fomentando a agenda de formação política e dos Comitês Populares de Luta, temos certeza de que chegaremos mais fortes ainda pra eleger mais prefeitos e prefeitas e aumentar nossas bancadas de vereadores", disse Jojó.