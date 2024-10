Ponte Salvador-Itaparica: Governo Federal dá novo impulso; entenda

Previsão é que a ponte Salvador-Itaparica seja entregue em 2029 - Foto: Divulgação

A tão sonhada construção da Ponte Salvador-Itaparica ganhou um novo passo nesta terça-feira, 1º, desta vez, em âmbito federal. Isso porque o presidente em exercício, o vice Geraldo Alckmin (PSB), encaminhou o pedido de análise de financiamento do equipamento ao Congresso Nacional.

Leia mais

>> Ponte Salvador-Itaparica: veja como está o andamento das operações

>> Governo da Bahia envia proposta orçamentária de 2025 à Alba

>> Jerônimo abre o jogo sobre contrato da ponte Salvador-Itaparica

A medida consta no Diário Oficial da União (DOU), que trata sobre uma solicitação para a contratação de operação de crédito externo destinado ao financiamento do “Projeto Viário Integrado do Estado da Bahia Ponte Salvador Ilha de Itaparica”.

O financiamento, de acordo com o documento oficial, é fruto de uma parceria entre ogoverno da Bahia e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

A construção do equipamento viário começou a avançar. Em setembro, por exemplo, uma segunda balsa de grande porte chegou à Baía de Todos-os-Santos para reforçar a sondagem do sistema.

As duas balsas contam com perfuratriz com sistema de compensação de ondas que permite o trabalho no mar mesmo em condições climáticas adversas. Com o desenrolar da sondagem, uma das balsas está mais próxima de Salvador e a outra próximo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.