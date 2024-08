Jerônimo revela novidades da ponte Salvador-Itaparica: "Otimista"

Governador fala sobre obra da ponte Salvador-Itaparica - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou, nesta quarta-feira, 7, novos detalhes sobre a construção da ponte Salvador-Itaparica, considerada uma das principais obras de infraestrutura do estado. O gestor petista disse estar otimista com o projeto, atualmente na fase de sondagem das águas.

Jerônimo pontuou que o contrato com o consórcio chinês deve ter mudanças nos valores assinados em 2020, antes da pandemia da Covid-19, e citou fatores que colaboram com essas alterações.

"Estou muito otimista, mas é um contrato grandioso, então você tem que ficar sempre ali com o cuidado necessário. O serviço de sondagem está indo em um ritmo bom, balsas grandiosas fazendo perfurações em profundidade de 100m. Ontem nos reunimos a tarde inteira preparando material para readequar as mudanças do valor, foi um contrato assinado em 2020. Depois da pandemia, o dólar subiu, cimento, mão de obra, aço, a Bolsa de Valores puxou para cima, tem que ter uma readequação de valor", iniciou o gestor, que garantiu a vinda do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, em novembro deste ano.

"A vinda do presidente Xi Jinping, em novembro, estamos ajudando. Foi o Lula pedindo ao Xi Jinping, o Xi Jinping dizendo "vamos fazer, temos competência". É um pedido de um presidente da República para outro presidente [...] Estou muito otimista, espero que a gente consiga adequar o que o consórcio quer com o que a gente pode fazer, sempre com muito cuidado com o regimento judiciário, com os aspectos jurídicos. Estou muito otimista para a gente poder, quem sabe, no início do ano que vem a gente poder ver o início da ponte", afirmou durante agenda com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT).