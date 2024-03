Por falta de entendimento, reunião do colégio de líderes é adiada | A TARDE

Há duas semanas da retomada das atividades na Câmara Municipal de Salvador (CMS), os vereadores ainda não chegaram a um consenso para reorganizar as comissões permanentes da Casa.

A discussão sobre o tema estava prevista para acontecer nesta terça-feira, 27, mas, por falta de entendimento, a reunião do colégio de líderes foi adiada. Na pauta, estava a definição do comando da principal comissão, a de Constituição e Justiça e Redação Final, que tinha como favorito o vereador Cláudio Tinoco (União Brasil), após um acordo vigente entre os vereadores da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil)..

O presidente Carlos Muniz (PSDB) deve convocar um novo encontro com os parlamentares na próxima segunda-feira, 4. Além da definição dos colegiados, o encontro também deve estabelecer o cronograma de votação dos projetos de vereadores e do Executivo.

Presente na sessão ordinária desta terça, o Portal A TARDE apurou que a reorganização das comissões passa pela nova formatação partidária e mudança no tempo de comando dos colegiados, que atualmente é de apenas um ano.

Outro ponto discutido nos bastidores do Plenário Cosme de Farias é a validade do acordo firmado entre Tinoco e Paulo Magalhães Jr., e até que ponto o líder do governo, Kiki Bispo, estará disposto a intermediar novamente o embate dos dois. Caso não cheguem a um entendimento, caberá ao presidente Carlos Muniz a decisão final.