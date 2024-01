Posse da nova mesa diretora do TJ será em fevereiro | A TARDE

A desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, presidente eleita do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), entregou pessoalmente ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes, o convite para a sessão solene de posse da nova Mesa Diretora, que acontece no dia 1º de fevereiro, às 9h, no salão nobre do fórum Ruy Barbosa.

Cynthia foi recebida no gabinete da presidência às 16h, tendo o presidente confirmado a sua presença e agradecido o gesto de cordialidade para com o Legislativo ao trazer em mãos o convite.

O presidente da ALBA reiterou o apreço que a Assembleia Legislativa devota ao Poder Judiciário, “um relacionamento harmônico, respeitoso e civilizado, entre as duas instituições exatamente como disciplinado na Constituição Federal”.

Além da desembargadora, serão empossados os desembargadores João Bosco de Oliveira Seixas (primeiro-vice), José Alfredo Cerqueira da Silva (segundo-vice), Roberto Maynard Frank (corregedor-geral de Justiça) e Pilar Célia Tobio de Claro (corregedora das Comarcas do interior).