Prates cobra reunião de Lula com o PDT: “Queremos contribuir”

Leo Prates (PDT) criticou falta de deiálogo do governo Lula - Foto: Flávia Requião / Ag. A Tarde

O deputado federal Leo Prates (PDT) criticou a “falta de diálogo” do governo federal. Em conversa com a imprensa na Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 16, o parlamentar revelou que a bancada do seu partido no Congresso Nacional ainda não foi recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após inúmeras tentativas.

Leia mais:

>> Lavagem do Bonfim: Bruno Monteiro ressalta a força das tradições

>> Lídice cobra aprovação do PL das fake news: “Contamina a política"

>> Oposição perdeu quantidade, mas não qualidade, diz Silvio Humberto

“Há dois anos a bancada do PDT tenta uma reunião com o presidente Lula para dar sugestões e não conseguimos. Nós queremos contribuir com o país. O PDT está na base do governo, apesar de me considerar uma força independente dentro do partido, e nós temos muito a contribuir, mas não somos ouvidos”, lamentou.

Prates também comentou sobre a revogação da normativa da Receita Federal que amplia o monitoramento das transações financeiras via Pix. Para ele, o recuo do governo foi uma “vitória da população”.

“A questão do Pix eu achei uma medida equivocada. Erros e acertos são possíveis e devem ser corrigidos. Eu considero a vitória da revogação da medida da Receita Federal uma vitória da população”, afirmou.