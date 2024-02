Prefeito acompanha shows do Furdunço neste domingo | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) acompanha neste domingo, 4, o segundo dia da festa pré-carnavalesca, que acontece no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), prevista para iniciar às 14h.

Neste domingo, são esperados o desfile de mais de 60 atrações musicais, dentre os nomes que vão se apresentar no Furdunço estão: Psirico, Olodum, Lincoln, Ana Mametto, Filhos de Jorge, Armandinho, Targino Gondim, Gerônimo, Kart Love e o navio pirata da banda Baiana System, que completa 10 anos.

O chefe do Palácio Thomé de Souza assistirá as apresentações em um camarote instalado na Rua Dias D´Ávila, localizado no bairro da Barra, ao lado de secretários municipais e demais autoridades públicas, a partir das 16h30.