Prefeito de Catu deixa Progressistas e se filia ao PT

O prefeito de Catu, Narlison Borges de Sales, mais conhecido como Pequeno Sales, decidiu deixar o Progressistas (PP) para se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT). O anúncio da mudança foi feito nesta quinta-feira, 9, em reunião do gestor municipal com o presidente estadual do PT, Éden Valadares, em Salvador.



Vereador por três vezes da cidade da Região Metropolitana de Salvador e em seu primeiro mandato como prefeito, Pequeno Sales afirmou que se sente alinhado às mesmas bandeiras do PT.

“Era um sonho, desde que comecei na política, ser do Partido dos Trabalhadores. Reconheço no PT um partido que constrói, defende e executa políticas públicas voltadas para a inclusão das pessoas pobres e das minorias", disse o prefeito de Catu, em meio a um momento em que o Progressistas vive uma divisão interna entre os que apoiam a base de Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Cacá Leão, que defende que a legenda deve ser oposição ao governador. "A forma como eu trabalho casa muito com a do PT, que é tratar as pessoas com carinho e com respeito", continuou Sales.

O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, afirmou que assim como Pequeno Sales, prefeitos de outros municípios têm demonstrado interesse em se filiar ao partido. “Mas não tem agonia, vamos debater e analisar caso a caso. A direção do PT tem uns pressupostos já validados. Por exemplo, tem que ter votado em Lula e Jerônimo, apoiar deputados ou deputadas do PT e deve construir entendimento com o diretório municipal. Cumprindo essas características, é bem-vindo ao PT", afirmou Éden.

Para o secretário de organização do PT Bahia, Osmar Galdino (Jojó), a filiação do prefeito de Catu fortalece a legenda no município. "O prefeito se comprometeu em sempre dialogar com as instâncias diretivas do PT, sempre na busca de trazer políticas públicas que beneficiem a população catuense e contribuam com o avanço da cultura democrática", alegou.