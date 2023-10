Prefeitura anuncia medidas de estímulo ao setor imobiliário | A TARDE

Salvador contará com novos decretos que vão estimular investimentos do setor imobiliário, segundo anunciou o prefeito Bruno Reis, durante a abertura do 15° Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), na noite de quinta-feira, 5, no Centro de Convenções.

Estiveram presentes na cerimônia de lançamento do salão o presidente da Ademi-BA, Claudio Cunha, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), Alexandre Landim, a diretora Comercial e de Marketing da Ademi, Viviane Fonseca, além de diversas autoridades municipais e estaduais.

Um dos decretos anunciados pelo prefeito retira a exigência da central de gás nos empreendimentos que utilizam forno elétrico. Outra regulamentação permite emitir o TVL (viabilidade de localização) pré-operacional.

Ou seja, assim que for feita a incorporação para a construção de um empreendimento, o TVL já poderá ser emitido, sem ser necessário aguardar a conclusão da obra. Por fim, outra medida anunciada pelo prefeito foi a regulamentação da utilização de áreas molhadas, principalmente para empreendimentos de médio e alto padrão.

Com o decreto, será facultativo às construtoras entregar os imóveis com pisos nestas áreas. O comprador vai decidir se quer que a empresa entregue com esses opcionais ou não. As medidas, acrescentou o prefeito, buscam sanar demandas antigas do setor. Ambos os decretos foram publicados no Diário Oficial (DOM) nesta sexta-feira, 6.



Além de apresentar as novas regulamentações, que trarão incentivo para novos investimentos na capital, o prefeito destacou a importância do setor para economia local.

“O setor imobiliário tem grande representatividade, gerando muitos empregos e sendo responsável por estimular e aquecer o mercado da construção civil. Nos últimos anos, licenciamos quase 30 mil unidades habitacionais e quase 200 unidades comerciais. O setor gera na nossa economia 58 mil empregos, pessoas que estão trabalhando em obras do setor privado, além de investimentos que passam a casa de R$11 bilhões”, detalhou o chefe do Executivo municipal, destacando ainda sobre como o Salão Imobiliário é positivo para Salvador.

“É a oportunidade para que o soteropolitano possa fazer novas aquisições e aquecer ainda mais o setor. Aqui serão lançados novos empreendimentos que nós sempre agilizarmos as liberações em tempo recorde. Portanto, estamos aqui para estimular ainda mais esse setor”, finalizou.

O Salão Imobiliário conta com apoio da Prefeitura e segue até domingo (8) com uma série de atividades e ações das 10h às 20h. O evento é um hub de todo o ecossistema do mercado focado em promover experiências e oportunidades para empresas e interessados.