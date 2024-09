Prefeitura contrata empresa para requalificação da Orla do Subúrbio

Mudanças terão um prazo de cerca de 15 meses - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A prefeitura de Salvador oficializou a contratação da empresa que será responsável pela requalificação da Orla do Subúrbio de Salvador, nos trechos de Periperi, Praia Grande e Escada.

Leia mais

>> Funcionário entra em 'surto' e destrói veículo de cliente de drogaria

A instituição vencedora da licitação, que fornecerá mão de obra, materiais, equipamentos e o que for necessário para a execução dos serviços, foi a FCK Construções e Incorporações. Ao todo, o investimento custará cerca de R$ 15,483 milhões.

A Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) antecipou ao Portal A TARDE que a requalificação envolve a urbanização das vias, equipamentos, paisagismo e iluminação.

As mudanças terão um prazo de cerca de 15 meses contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço.



Leia mais

>> Transporte público é suspenso na Estrada do Derba após morte de jovem

Conforme detalhou a superintendência de Obras Públicas (SUCOP) ao Portal A TARDE, o processo já foi homologado e publicado no Diário Oficial, no entanto, o cronograma completo sobre as datas referentes a obra só será oficialmente divulgado após a assinatura do contrato, ainda sem previsão.