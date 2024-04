Prefeitura emite mais de 4 mil carteiras para autistas | A TARDE

Na data em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, nesta terça-feira, 2, a prefeitura de Salvador já fez a emissão de mais de 4,6 mil carteiras de identificação de pessoas com o transtorno do espectro autista (CIPTEA) desde o início da ação, no ano passado.

O documento é ofertado gratuitamente e possibilita identificar esta população em espaços públicos e privados, viabilizando o atendimento prioritário, evitando assim o constrangimento para as pessoas autistas e suas famílias. É um direito previsto pela Lei Romeo Mion (13.977/2020). Desde o início, no ano passado, já foram emitidas 4.619 carteiras.

Ao longo da semana, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) participa de dois importantes eventos na cidade para divulgar a importância da inclusão desta população. A primeira atividade foi o Espaço Acolher, no Salvador Shopping, que ofertou informações sobre a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPITEA).

Já o segundo evento é a participação na 1ª Jornada de Conscientização sobre o Transtorno Espectro Autista, que acontece nos dias 2, 4, 5 e 8 de abril, na Faculdade Anhanguera, com a participação de diversos profissionais e entidades que atuam com foco no transtorno.

Para o secretário da Sempre, Júnior Magalhães, “esse é um momento importante para se pensar ainda mais em políticas públicas voltadas para esse público, a exemplo, da emissão da carteira CIPTEA, que possibilita identificar a pessoa com TEA em espaços públicos e privados, viabilizando o atendimento e evitando o constrangimento para as pessoas autistas e seus familiares”.