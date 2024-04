Prefeitura envia pedido de empréstimo de quase R$ 600 milhões à CMS | A TARDE

O Prefeitura de Salvador encaminhou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) um pedido de autorização para a contratação de um empréstimo de até US$ 120 milhões (cerca de R$ 596,4 milhões na cotação atual) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

A proposta, enviada através da Mensagem do Executivo 03/2024, indicou que o valor, pago de maneira parcelada, será direcionado à terceira fase do Projeto Salvador Social que busca por objeto intervenções no município e a continuidade ao enfrentamento dos problemas sociais da cidade, além da ampliação do acesso à educação, saúde e assistência social às comunidades carentes, "com intuito maior de reduzir a pobreza, vulnerabilidade e a desigualdade social, dando sequência às ações desenvolvidas nos Projetos Salvador Social do 1ª e 2ª Fase".

Além disso, a medida também detalha que pretende ainda ampliar a adequação da estrutura formal da Casa Civil, com a criação de três cargos de provimento em comissão, em caráter excepcional e temporário, condicionado ao tempo de duração do Projeto.

O prefeito Bruno Reis soliciou ainda que o pedido seja tratado em caráter de urgência pela Câmara, como previsto no art. 47 da Lei Orgânica do Município.