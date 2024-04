Prefeitura institui promoção à equidade de gênero no trabalho | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou nesta quarta-feira, 27, um decreto que institui o programa de promoção à equidade de gênero nos espaços de trabalho da gestão. O documento foi assinado durante a realização do primeiro Encontro Mulheres Líderes da PMS, no Hotel Fiesta, localizado no bairro do Itaigara.

A iniciativa prevê a execução de ações que contribuam para o fortalecimento da autonomia de mulheres que trabalham nas secretarias e órgãos municipais. Uma das medidas é a elaboração, em até 90 dias, de um relatório com detalhamento da participação feminina em atividades internas e na prestação de serviços externos para registro e planejamento de ações afirmativas. O programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e também contará com apoios das secretarias de Gestão (Semge) e de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).



O chefe do Executivo destacou que essa é mais uma estratégia para dar mais visibilidade à atuação e presença das mulheres nos ambientes de trabalho, ressaltando o protagonismo delas para o sucesso da gestão soteropolitana.

"Quando a gente compara com outras prefeituras do Brasil, não há nenhuma que tenha um percentual de mulheres maior do que o nosso. Aqui, as mulheres assumem posições de liderança e de destaque, decidindo políticas públicas que estão transformando a vida das pessoas. Este foi um compromisso meu desde o primeiro dia do nosso governo, na formação da nossa equipe”, disse.

A titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, explicou que o novo programa trará avanços nas políticas públicas do município e listou outras iniciativas já em curso, como o Selo Pacto pela Mulher - reconhecimento dedicado a empresas, associações civis e entidades públicas comprometidas na busca por igualdade de direitos.

“Vamos começar com ações articuladas e supervisionando atividades para que mais mulheres sejam contratadas, para que os nossos espaços estejam sempre e cada vez mais tomados, porque entendemos que uma política pública efetiva para a mulher precisa dar a elas garantia de emprego e renda”, afirmou.

Encontro

Realizado pela Semge, o Encontro Mulheres Líderes da PMS reuniu dirigentes, ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança de secretarias e órgãos municipais, proporcionando momento de confraternização e qualificação profissional.

Para o secretário de Gestão, Rodrigo Alves, o encontro foi idealizado, sobretudo, como forma de reconhecimento. “A gente não conseguiria realizar todas as entregas que a gente faz pela cidade se não fosse o papel preponderante das mulheres nessa gestão. Então, a ideia foi reconhecer e tornar isso público, fazendo também com que elas se reconheçam nesse espaço de liderança”, pontuou.

Ao participar da mesa de abertura, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) falou da importância da liderança feminina na administração pública: “Ser mulher líder é servir, amar, acolher e cuidar. Estamos ocupando diversos papéis numa gestão que tem mudado a realidade de milhares de famílias da nossa cidade”, revelou.

O evento também foi marcado por apresentações musicais e palestras educativas com a pedagoga especializada em comportamento humano dentro de organizações, Érika Linhares, e da CEO da ESG tech Nossa Praia, Dilma Campos.