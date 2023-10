Prefeitura sanciona lei que institui cargos efetivos na CMS | A TARDE

A Prefeitura de Salvador sancionou lei que reorganiza a estrutura administrativa organizacional da Câmara de Salvador, criando novos cargos efetivos no Legislatio Soteropolitano. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da quarta-feira, 4

A lei, sancionada pelo prefeito Bruno Reis, dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, vencimentos e carreira dos servidores da Câmara.

Com isso, fica alterado, entre outros, o art. 10 da lei em vigor, e ficam incluídos na estrutura da Câmara os seguintes cargos efetivos: Auxiliar de Saúde Bucal; Analista de Tecnologia da Informação; Arquiteto; Engenheiro Civil; Analista de Planejamento e Acompanhamento da Gestão; Analista de Gestão de Pessoas e Psicólogo.

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de verbas próprias do orçamento.