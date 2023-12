Prefeitura vai investir mais de R$ 79 mi em escolas de alto padrão | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entregará mais cinco escolas de alto padrão com instalações modernas, acessibilidade e conforto para o aprendizado escolar.

O pacote de obras abrange investimento de R$ 79,6 milhões e foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, nesta segunda-feira, 4, durante assinatura da ordem de serviço para a reconstrução da Escola Municipal Jesus de Nazaré, em Sussuarana, uma das unidades alcançadas com a iniciativa.

A antiga estrutura do local, que comportava apenas seis salas de aula, já foi completamente demolida para dar lugar a um novo prédio que terá 24 salas. A capacidade de alunos sairá de 320 matriculados para 1.680. O valor para a obra é de R$18 milhões.



“Lembro-me que no final de 2022, quando inauguramos um posto de saúde aqui na Sussuarana, aproveitamos para entrar na antiga Escola Jesus de Nazaré após pedido da comunidade. Na época, determinei para minha equipe que elaborasse um projeto para fazermos aqui uma escola modelo, e assim foi feito. Sem sombra de dúvidas, esta será uma das melhores unidades da rede municipal de Salvador”, destacou Bruno Reis.



Com 3.9 mil metros quadrados de área construída, a nova escola Jesus de Nazaré tem projeto arrojado. O espaço abrigará piscina para atividades de natação e até laboratório de Ciências/Matemática. Além disso, haverá parque infantil, quadra poliesportiva coberta, sala de dança, sala multiuso, auditório, sala de informática, sala de leitura, salas de AEE, elevador, refeitório, playground e recreio.

A infraestrutura do lugar atenderá, inclusive, a questões de sustentabilidade, com a implantação de sistemas de captação de energia solar e de reutilização de água pluvial.



Titular da Smed, Thiago Dantas destacou o salto de qualidade para os alunos da região de Sussuarana. “Um equipamento de primeiro mundo, que vem para qualificar ainda mais a rede. Com certeza, vai agregar muito e fazer com que os nossos estudantes tenham um desempenho cada vez melhor na sua jornada de educação”, disse.



O secretário lembrou também do benefício que a piscina vai trazer para a comunidade. “É mais um atrativo, mais uma forma de fazer com que a criança enxergue a escola como um local que é do seu interesse, criando, assim, um vínculo ainda maior”, afirmou.



Pacote

Além da Escola Municipal Jesus de Nazaré, a Prefeitura autorizou a reconstrução do Cmei Álvaro Bahia (Paripe) e das escolas Maria Antonieta Alfarano (Cajazeiras) e Álvaro Vasconcelos da Rocha (Coutos). Também será construída uma escola no Ceasa. O total de investimento previsto para realização das obras é de R$ 79.6 milhões.



Na semana passada, a Prefeitura lançou outro pacote de obras para a rede de educação, no valor de R$ 76 milhões, para reconstruir sete unidades. As obras estão sendo executadas no Cmei Anival Razoni Figueiredo (Dom Avelar), Escola Municipal Oscar da Penha (Cajazeiras VI), Escola Municipal Maria Constança (Mata Escura), Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima (Alto das Pombas), Cmei Tertuliano de Góes (Alto das Pombas), Cmei Rafael de Oliveira (Cajazeiras VIII) e Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves (Capelinha).