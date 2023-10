Prefeitura vai isentar ambulantes de taxa no Festival Virada Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (UB) anunciou nesta terça-feira, 10, que a prefeitura vai isentar os trabalhadores que se inscreveram no sistema de cadastramento municipal para atuar no Festival Virada Salvador do pagamento da taxa para aquisição do kit ambulante.

A declaração foi dada durante entrevista ao programa Bahia no Ar, da RecordTV Itapoan.

De acordo com Bruno, mais de 20 mil pessoas já se inscreveram no sistema de cadastramento de ambulantes para trabalharem nas festas da cidade, entre essas, cerca de 7 mil são para atuarem no Carnaval de 2024.

O Festival Virada Salvador é considerado o maior réveillon do Brasil. São 5 dias de festa com grandes artistas, fazendo em Salvador o maior festival de virada do ano do país.

O evento contará com quima de fogos, área de lazer, espaço gastronômico e muitos shows. O início está marcado para o dia 28 de dezembro e vai até o dia 1º de janeiro.