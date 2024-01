Prefeitura vai licitar nova empresa de bebida do Carnaval em 2025 | A TARDE

O Carnaval de Salvador neste ano vai seguir com a parceria com a fabricante de bebidas Ambev. No entanto, a partir de 2025, segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a prefeitura iniciará um novo processo licitatório para o patrocínio de bebidas na folia.

“O patrocinador oficial do Carnaval é Ambev, já há um contrato firmado, esse contrato ainda é vigora até o ano de 2025 e, a partir daí, é que nós vamos abrir um novo processo de credenciamento e aquele, naturalmente, que der a maior contrapartida que será selecionada, mas isso caberá ao próximo prefeito, inclusive para 2025 já está assegurado o patrocinador", disse Bruno.

O prefeito também falou sobre os números totais do Festival Virada Salvador e quando pretende divulgar.

“Ainda não temos os números totais porque só no dia 10 aí que a gente vai saber os impactos da arrecadação, mas de público, sem sombra de dúvidas, foi o maior de todos os tempos. Passaram pela arena, foram registrados mais de dois milhões de pessoas, os números de ocorrência foram menores do que ano passado, cem por cento de ocupação hoteleira, os números de turistas que chegaram à cidade, ou de navio, ou de veículo, ou de avião, pela rodoviária, superou os 480 mil visitantes, que era o número previsto. Então, eu acho que o Festival Virada desse ano superou as nossas expectativas e, sem sombra de dúvidas, foi o maior e melhor de todos os tempos", pontuou.