Premiação de deputados e jornalistas que se destacaram acontece hoje | A TARDE

O Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), junto a jornalistas credenciados, vão eleger, nesta terça-feira, 21, os quatro deputados estaduais baianos que mais se destacaram ao longo do ano de 2023. A votação secreta começa às 9h30 e termina às 17h, quando ocorrerá a apuração dos votos. O prêmio Destaque Parlamentar será entregue aos parlamentares escolhidos, em reconhecimento pelos feitos realizados no mandato.

O presidente do Comitê de Imprensa da Alba, Osvaldo Lyra, convocou os profissionais do jornalismo a participarem da votação. “Convido a todos os colegas jornalistas que cobrem as atividades da Assembleia Legislativa da Bahia para a escolha”, solicitou.

Os deputados também escolherão, no mesmo dia e em votação secreta, que ocorrerá durante a sessão plenária, os melhores jornalistas nas categorias Rádio, Jornal Impresso, Site e TV.

Os profissionais da mídia impressa concorrerão ao troféu Quintino de Carvalho, enquanto os representantes da mídia eletrônica (rádio e TV) disputarão o cobiçado prêmio Wilson Menezes. Por sua vez, os jornalistas credenciados por meio da mídia digital concorrerão ao troféu Armando Lobracci Neto.

O presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes, enfatizou a importância da imprensa como um dos principais canais de ligação entre o Parlamento e o povo baiano. Para ele, a premiação representa um momento em que a Assembleia presta homenagem aos profissionais da imprensa responsáveis pelo acompanhamento constante dos trabalhos legislativos