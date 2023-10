Presidente do PT-BA se posiciona sobre definição de nome para eleição

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, se pronunciou sobre as especulações de que o nome para disputar a Prefeitura de Salvador em 2024 já estaria decidido pelo governador Jerônimo Rodrigues e de que o PT indicaria, para a composição da chapa, uma vice mulher.

Éden reiterou que o pré-candidato do grupo liderado por Jerônimo ainda não foi definido, o que será feito após um processo de muito diálogo, consenso e união, e reafirmou o nome do deputado estadual Robinson Almeida como pré-candidato do PT à sucessão municipal na capital baiana.

“É natural que a ansiedade cresça e as especulações também. Toda hora sai uma suposição aqui, outra acolá. Normal. Os jornalistas consultam suas fontes e buscam acertar primeiro do que os outros”, disse Éden, ao ressaltar o envolvimento de todos os partidos da base nas discussões.

“Importante é manter a política presidindo nossas decisões. E o que é a política? É o debate de ideias, de programa, de perfil também, mas sobretudo de critérios. São os movimentos dos partidos estarem dialogando e colocando suas opiniões sobre a mesa e o governador Jerônimo conduzindo a construção de consensos em um jogo de equilíbrio e de ganha-ganha, onde todos os aliados se sintam igualmente ouvidos e atendidos.”



O dirigente petista destacou o respeito a todos os nomes postos até o momento e justificou a força da pré-candidatura do partido e da Federação PT, PCdoB e PV na capital baiana.

“No nosso caso, no caso do PT, fizemos um processo interno de muita unidade - municipal, estadual e nacional - respeitando todas as postulações, mas apresentando um nome e uma tese. O nome é o do companheiro Robinson, deputado estadual, foi federal e secretário de Estado; e a tese é a de que o PT a Federação tem uma largada mais densa por ter 7 vereadores de mandato em Salvador, ter as maiores votações para deputado estadual e federal na última eleição, e uma presença política forte, histórica e enraizada na cidade”



O presidente estadual do PT pregou, ao final, a união do grupo dos partidos da base de Jerônimo para a escolha do nome não somente em Salvador, mas no maior número possível de cidades na Bahia, por entender que os partidos saem mais fortalecidos quando unificados.

“E seguimos com maturidade buscando a união do grupo do governador e do Presidente Lula. Segurando a ansiedade da militância que já quer estar nas ruas defendendo o 13, com a responsabilidade de quem sabe que ninguém ganha nada sozinho, nem que se trata de um jogo de quem tem a unha maior sobe na parede. Seguimos respeitando todos os partidos, suas lideranças e confiamos muito na capacidade de condução do governador Jerônimo Rodrigues”.