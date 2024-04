Presidente do TRE-BA visita atendimento itinerante da Justiça Eleitoral nas escolas | A TARDE

Na manhã da quarta-feira, 10, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, visitou o Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, em São Cristóvão, para acompanhar o projeto “TRE-BA em Todo Lugar”, através do SAC Itinerante nas Escolas.

O atendimento aos estudantes, no local, se estenderá até sexta-feira, 12, das 8h às 17h.

A iniciativa tem o objetivo de fornecer orientações sobre o processo eleitoral para os estudantes, além de oferecer serviços como alistamento (1ª via do título), coleta biométrica, emissão da certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, entre outros serviços.

Na visita, o presidente destacou a relevância dessas parcerias para mostrar aos jovens, na prática, a importância da educação e da cidadania e as suas funções no início da vida cívica.

"Estamos tentando aproximar o TRE-BA dos jovens, ampliando este diálogo democrático. Incentivando que façam seu alistamento eleitoral, exerçam sua cidadania e votem de maneira consciente. Participando de forma efetiva das eleições municipais que ocorrem em outubro".

O desembargador também relembrou o prazo do fechamento do cadastro, em 8 de maio, ressaltando a necessidade para que os cidadãos realizem qualquer alteração necessária em seu cadastro eleitoral ou efetuem o alistamento dentro do prazo estabelecido.

Essa iniciativa reitera o compromisso do TRE-BA em levar os serviços eleitorais a diferentes comunidades, facilitando o acesso dos cidadãos aos seus direitos democráticos e promovendo uma participação mais ampla e consciente nas eleições.

Esta ação faz parte do Projeto “TRE-BA em Todo Lugar”, em parceria conjunta com as Secretarias da Administração do Estado (Saeb), por intermédio do SAC, e da Secretaria de Educação do Estado, demonstrando o compromisso com a democratização do acesso aos serviços eleitorais.

Os próximos atendimentos estão previstos para acontecer nos Colégios Estaduais David Mendes Pereira, em Pau da Lima (16 a 19 de abril) e Barros Barreto, em Paripe (23 a 26 de abril).