Presidente do TRE convoca população a regularizar situação eleitoral | A TARDE

A estação de Metrô Pituaçu, em Salvador, ganhou um posto de atendimento eleitoral focado na ampliação da população aos serviços ligados à votação. Em evento de anúncio na manhã desta terça-feira, 16, junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), o desembargador Roberto Frank, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) detalhou as etapas do projeto e convidou a todos para regularizar o título de eleitor.



“A estrutura foi montada em tempo, eu diria que olímpico, no prazo de 10 dias para poder bem atender o cidadão eleitor baiano que trafega nas unidades e nas estações do metrô, local de maior fluxo soteropolitano, podendo fazer com que esse eleitor possa de forma cômoda acessar os serviços da justiça eleitoral nesse posto”, declarou.

Roberto também explicou que no local será possível normalizar a situação com a justiça eleitoral, para que o eleitor fique apto a votar nas eleições de 2024. “Emprestando maior legitimidade ao pleito e fazendo com que a nossa democracia seja efetivamente aplaudida e festejada.”

Até o momento, ficou estipulado que a base física ficará disponível até o dia 8 de maio, período em que encerra o cadastro eleitoral este ano.

Além da estrutura em Pituaçu, outros dois pontos devem ser instalados também em estações de metrô da capital baiana, um no Campo da Pólvora e outro no Detran, mas ainda não há um prazo para as unidades serem montadas.

O ponto de atendimento inaugurado nesta terça, fica ao lado do SAC Pituaçu e lá será possível realizar cadastramento biométrico, solicitação de 1ª via do título, revisão de dados pessoais, transferência, emissão de certidões de quitação eleitoral, entre outros.

Atualmente, a capital baiana conta com quase dois milhões de eleitores. Desse quantitativo, mais de 130 mil eleitores ainda não coletaram a biometria.