Prestes a deixar à SMS, Ana Paula visita a Câmara Municipal; confira | A TARDE

Prestes a deixar a secretária municipal de Saúde (SMS), a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) visitou a Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta terça-feira, 4, para prestar contas sobre a sua atuação à frente da pasta. A apresentação foi relativa ao ano de 2023 e aos primeiros meses de 2024.

“Nosso trabalho é realizado sempre em diálogo com a Câmara Municipal de Salvador. E agradeço especialmente ao presidente desta Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), ao presidente da Comissão de Saúde, Planejamento Familiar e Previdência Social, Maurício Trindade (PP), e a todos os vereadores. Estamos aqui demonstrando aos parlamentares nossos projetos e as obras que foram realizadas e que garantem a efetividade da saúde”, disse Ana Paula Matos.

A pedetista pontuou que um dos focos da sua gestão foi a implantação de ações estratégicas para a retomada da SMS no pós-Covid. E exemplificou alguns avanços em números, como 4,2 milhões de exames laboratoriais; um milhão de procedimentos realizados no Programa Saúde nos Bairros; 2,5 milhões de usuários atendidos nas farmácias municipais; 587 mil atendimentos realizados pelo SAMU; 293 mil coletas; 50 mil atendimentos domiciliares; 16 mil cirurgias realizadas no Hospital Municipal de Salvador (HMS) e mais de 15 mil cirurgias eletivas nos mutirões.

Ela também demonstrou a requalificação de centros de especialidades odontológicas; a implantação de 12 novas equipes no Programa de Atenção Familiar; a implantação do Multicentro de Saúde AME Pirajá e o Hospital Municipal do Homem, dentre outras diversas obras e benefícios em prol da saúde da população soteropolitana.

Na oportunidade, o presidente da Casa, Carlos Muniz, elogiou a prestação de contas de Ana Paula Matos.

“Devido ao processo eleitoral [ela é pré-candidata a vice-prefeita na chapa majoritária com Bruno Reis], Ana Paula Matos deixa o comando da Secretaria de Saúde no próximo dia 6. E faz essa cortesia de vir à Casa do Povo relatando as entregas que foram feitas na sua gestão. Este ato é muito importante para a população ter conhecimento de como anda o segmento da saúde pública no nosso município”, frisou o chefe do Legislativo Municipal da capital da Bahia.

