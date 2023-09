'Primeira e única prefeita desta cidade', diz Edvaldo sobre Lídice

Presidindo a Mesa Diretora do projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, o vereador e jurista Edvaldo Brito (PSD) enalteceu a homenagem a deputada federal e ex-prefeita, Lídice da Mata (PSB), realizada nesta quarta-feira, 6, na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

“Primeira e única mulher prefeita desta cidade, como eu fui o primeiro e único negro a presidir esta cidade. Ela está enchendo esta casa de tudo, de gente como esta casa nunca viu. Nem nas outras sessões existentes dos outros dois ex-prefeitos”, celebrou o professor.

Questionado sobre as propostas de mudanças da antiga Salvador, durante a sua gestão, para a atual capital baiana, o ex-prefeito relembrou feitos que deixou quando estava no Palácio Thomé de Souza, dentre eles, o projeto de escoamento as águas pluviais. Segundo o parlamentar, até o momento, os governos sucessores não conseguiram solucionar o problema.



“Na minha época, eu entreguei ao meu sucessor 70 projetos de pontos de alagamento dessa cidade. Essa cidade continua sendo o que eu chamo de cidade de verão, quando chove é um problema. Então, é necessário que nós tenhamos um planejamento como escoar as águas dessa cidade”.



Edvaldo Brito também faz parte dos homenageados da Casa Legislativa pelo projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, proposto pelo presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB), que deve deixar a sua contribuição de melhoria para a capital baiana para ser apresentada ao prefeito Bruno Reis (União Brasil). O professor está entre os últimos condecorado pela proposta.