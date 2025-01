Proibições nas praias de Itacaré reforçam proteção ambiental

Decreto já está em vigor desde dezembro de 2024 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O decreto divulgado no último mês pela prefeitura de Itacaré, no litoral sul da Bahia, sobre as medidas de proibição nas praias do município tem repercutido. A proposta, que visa reforçar a promoção a proteção do meio ambiente, foi publicada no Diário Oficial da cidade no último dia 12.

Conforme o documento, passou a ser proibido:

-o uso de caixas de som;

-preparo e a manipulação de alimentos, incluindo a realização de piqueniques e churrascos;

-instalação de tendas ou barracas;

-consumo de bebidas em recipientes de vidro e

-circulação de animais sem coleira. Os tutores também são obrigados a recolherem os dejetos.

O texto indica ainda que no caso de descumprimento, o infrator terá os equipamentos e objetos proibidos recolhidos, além da aplicação de uma multa que pode chegar a R$ 20 mil

O decreto já está em vigor desde dezembro de 2024 e divide opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns moradores classificaram as restrições como exageradas e desnecessárias, ferindo a liberdade de lazer, outros apoiaram a medida.

Para os favoráveis, às novas regras são uma forma de preservar a tranquilidade e a limpeza das praias, além disso, outros frequentadores dizem que isso pode beneficiar o turismo ecológico.

Com 15 praias de beleza exuberante, Itacaré é um dos destinos mais procurados do litoral baiano e as regras destacam a necessidade de rever práticas de lazer em ambientes naturais, fomentando o debate sobre o uso consciente e respeito às normas coletivas.

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, reafirma o decreto.