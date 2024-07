Projeto de Lei prevê fornecimento de caixão para pessoas obesas

Proposta foi aprovada na sessão de quarta-feira, 19 da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) na sessão de quarta-feira, 19, o projeto do líder da bancada de oposição, vereador Sílvio Humberto (PSB), prevê o fornecimento de caixão para pessoas obesas por parte do Poder Executivo.

O texto do projeto considera a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas do Ministério da Saúde, que aponta 53% da população soteropolitana acima do peso e 19,5% obesas.



De acordo o parlamentar, além da cremação, o auxílio funeral cedido pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) às famílias de baixa renda e risco social contempla apenas urna funerária tamanho “padrão”.

“Diante da realidade levantada em pesquisa, nossa intenção com esse projeto é incluir no quadro da assistência funerária os caixões tamanhos cujus, ou seja, forma grande, extra grande ou especial, visto que os serviços já existentes deixam de fora as pessoas em estado de obesidade”, destacou.