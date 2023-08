‘Provavelmente será o PSDB’, diz João Henrique sobre próximo partido

O ex-prefeito de Salvador João Henrique (Sem Partido) disse nesta quarta-feira, 30, que a chance de ele entrar no PSDB com o intuito de disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores no próximo ano é grande. De acordo, com o ex-mandatário, que participou do projeto do Legislativo soteropolitano que discute a cidade com personalidades que já ocuparam o Executivo da capital baiana, ele quer estar em uma legenda que apoie a permanência de Bruno Reis (União Brasil) no Palácio Thomé de Souza, mas ponderou que precisa analisar com quem deverá, dentro do ninho tucano, disputar o pleito para conseguir o quociente eleitoral e ser eleito.

“Eu creio que [o PSDB] é um partido que apoia o prefeito Bruno Reis. Que é nosso interesse também, que ele continue. Agora, claro que a gente vai trabalhar com tempo pra saber quem são os concorrentes, porque a última vez que eu tentei a vereança, eu fiz o dever de casa, eu fiz a minha parte, só que o partido que eu estava filiado não fez a parte dele, então eu tive cerca de 6 mil votos e estaria eleito em qualquer outro partido com essa votação, mas o partido em si não fez os 30 mil votos necessários para o chamado coeficiente, para ocupar uma cadeira aqui na Câmara”, explica João Henrique.

Ele conta ainda que outras legendas também o convidaram, mas o único que fez esse convite de maneira pública foi o presidente da Câmara e do PSDB de Salvador, o vereador Carlos Muniz.

“O PSDB está fazendo o convite de público e a todo momento eu recebo realmente o convite do presidente da Câmara, então como ele faz de público eu também respondo de público. Provavelmente deverá sim ser pelo PSDB [que será candidato], só fico preocupado com essa questão do coeficiente, porque gato escaldado tem medo de água fria”.

Sobre a sua aposta para a eleição ao Executivo, ele, que já ocupou o cargo por dois mandatos, vê Bruno Reis como o favorito pois, na sua opinião, está fazendo uma boa gestão.

“Eu creio que o prefeito Bruno venha com favoritismo. Eu fui candidato duas vezes e as duas vezes que eu fui candidato foi com muita força de vontade, muita raça, foi por terceira via, enfrentando os pilares, o pilar da direita, o pilar da esquerda, e eu consegui por duas vezes, em 2004 e 2008, derrubar estes pilares aí que ofereceram outras candidaturas. Então eu acho que o prefeito tá fazendo uma boa gestão, o prefeito tem um time e uma equipe de vereadores aí muito boas. Eu vejo ele como favorito para as eleições de 2024”, avalia o ex-prefeito de Salvador.