Muniz fala sobre apoio a Bruno Reis e faz convite a João Henrique

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), avança nas articulações políticas que envolvem as eleições municipais em 2024. Depois de anunciar o apoio à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), no último dia 28, Muniz fez um convite oficial para o ex-prefeito João Henrique (Sem Partido), que pode se candidatar a vereador no pleito do próximo ano. O aceno é feito durante sessão que faz homenagem ao trabalho desempenhado pelo ex-chefe do Executivo municipal, realizada nesta quarta-feira, 30, na casa legislativa.

O movimento feito pelo presidente da casa legislativa é para a filiação de João Henrique no PSDB. Para Muniz, o ex-prefeito tem uma força na capital baiana, que estaria relacionada com as ações realizadas durante o período como gestor do município.

"João Henrique mostrou que foi um prefeito que realizou várias obras. O canal do Imbuí, o canal da [Avenida] Centenário. Ele solucionou aquele alagamento que existia no Itaigara. [...] E aproveito para fazer um convite: que João Henrique se filie no PSDB e venha ser candidato a vereador conosco", disse Muniz.

Cenário político

Sobre o apoio para a reeleição de Bruno Reis, o presidente da CMS explica que a decisão ocorre após uma 'falha' do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) em garantir a união de "toda" a oposição, no sentido de apoio para o nome do MDB na disputa pelo Palácio Tomé de Sousa.

"O PT declarou que o candidato dele é Robinson Almeida. Se o PT fez essa declaração, significa que Geraldo Júnior não conseguiu unir toda a oposição em torno do seu nome. Eu, no outro dia [após o comunicado do PT], declarei apoio ao prefeito Bruno Reis. A primeira pessoa a saber da decisão foi Geraldo Júnior, falei com ele antes de comunicar para as outra pessoas", acrescenta.

Sobre a relação com o vice-governador, após a posição favorável ao prefeito de Salvador em 2024, Muniz garante que mantém contato com Geraldo Júnior. E que estarão em lados opostos "apenas" no momento da disputa eleitoral. "A amizade continua a mesma. Mas, politicamente, estaremos em lados opostos", diz.

Ao analisar o cenário de permanência no comando da CMS, após o resultado do pleito municipal, o presidente da casa afirma que não cabe ao prefeito da cidade a decisão. O vereador ainda nega qualquer tratativa com o atual gestor da capital baiana sobre possíveis contrapartidas políticas, em cenário pós-eleições.

"Quem tem que tomar a decisão [sobre a presidência] é a Câmara, não o Executivo municipal. Não fiz acordo nenhum em relação a presidência de casa. E defendo que a decisão não é do prefeito de Salvador, mas dos vereadores. Não tive nem tempo de fazer qualquer tipo de acordo com Bruno Reis", conclui.