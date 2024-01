PSD declara apoio a Paulo Rangel que concorre a vaga no TCM | A TARDE

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, na última terça-feira ,19, seu apoio à candidatura do deputado Paulo Rangel (PT) ao Tribunal de Contas do Município (TCM). A vaga foi aberta após a aposentadoria do conselheiro Fernando Vita, em 21 de dezembro.

O presidente do PSD, senador Otto Alencar, e a bancada do partido na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), de forma unânime, concordaram em apoiar Rangel.

A deputada Ivana Bastos, líder do PSD na ALBA, destacou: "O PSD vê com confiança a capacidade do deputado e não identifica qualquer obstáculo para que ele assuma essa responsabilidade”, disse.

Além de Ivana Bastos, outros membros da sigla na ALBA, como Cláudia Oliveira, Cafú, Angelo Coronel, Eures Ribeiro, Ricardo Rodrigues, Eduardo Alencar, Adolfo Menezes e Alex da Piatã, também respaldam a candidatura de Paulo Rangel, fortalecendo o apoio dentro do partido.