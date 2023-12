PT formaliza indicação de Paulo Rangel para vaga do TCM | A TARDE

O Partido dos Trabalhadores da Bahia (PT) formalizou nesta terça-feira, 19, o nome do deputado estadual Paulo Rangel como candidato à vaga do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Presidente do PT Bahia, Éden Valadares destacou as qualidades que credenciam Paulo para a vaga do TCM.

“Com todo respeito aos demais pretendentes, que são legítimos também, entendemos que a indicação de Rangel atende as exigências formais para a vaga, mas não somente, engrandece a disputa pelo seu conhecimento técnico, experiência política, sua firmeza de caráter e seu ótimo trânsito entre os colegas deputados”, afirmou.

O dirigente partidário acrescentou ainda que a escolha do PT pelo nome do deputado estadual já foi informada ao governador Jerônimo Rodrigues, que irá participar da decisão sobre o nome que será indicado pela base, e ao conjunto dos partidos da base.

“Apresentamos formalmente o nome de Rangel para o governador Jerônimo, a Federação, os partidos aliados e o conjunto da Casa. Vamos trabalhar firmemente para conseguir assinaturas, apoios e construir uma indicação com muita força e humildade”, afirmou Éden.