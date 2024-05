“Quem aposta contra vai quebrar a cara”, diz SDE sobre Ponte e VLT | A TARDE

Duas das principais obras de infraestrutura dos governos petistas na Bahia, a Ponte Salvador-Itaparica e o VLT do Subúrbio de Salvador, são consideradas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, intervenções que representam um grande projeto "com dimensão para para melhorar a mobilidade urbana dos baianos e baianas".

Titular da SDE visitou o Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 22, e conversou com o Portal A TARDE sobre as ações da pasta e potencial econômico o estado.

“São duas grandes intervenções, a ponte por exemplo, a intervenção que a sociedade sobretudo a oposição, ela bate muito de que a ponte é uma obra eleitoral. Não é. Para quem diz isso eu quero dar um exemplo da Usina de Itaipu. Itaipu começou a construção em 1975, sabe quanto foi implantada a última turbina? Em julho de 2022. Então, sim, nós estamos falando de um grande projeto, um projeto que tem uma dimensão não apenas de cuidar e melhorar a mobilidade urbana do povo baiano, sobretudo do povo da região metropolitana”, afirmou o titular da SDE.

A ponte, por exemplo, teve o início do processo de sondagem em solo iniciado neste ano. Para o secretário, o equipamento é considerado um projeto que emancipa e leva desenvolvimento econômico para uma boa parte da sociedade baiana, mesmo em meio às suas dificuldades.

Titular da SDE visitou o Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 22 | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

“É um projeto de desenvolvimento econômico para o estado da Bahia, que emancipa, que leva desenvolvimento econômico para uma boa parte da sociedade baiana e claro que isso tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas o governador Jerônimo entrou, eu diria, já no primeiro ano, com muita vontade e determinação de resolver, e está superando esse desafio. Eu ouso dizer que esses desafios estão já superados".



Vai ter ponte, quem está apostando contra isso vai quebrar a cara, vai ficar feio e nós estamos cada dia mais animados, porque já já vamos ver aí três balsas de dois mil metros, cada uma delas na Baía de Todos os Santos, acelerando o processo de sondagem Ângelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Angelo destacou a confiança no consórcio CCCC que comandará as etapas de construção da ponte, que é formado pelos grupos chineses China Communications Construction Company (CCCC) e China Railway 20 Bureau Group (CR20).



O contrato foi assinado junto ao Governo do Estado para construir e operar a ponte entre Salvador e Ilha de Itaparica tem o valor total de R$ 7,245 bilhões, sendo 80% desse investimento privado, feito pelo consórcio construtor. O prazo de concessão é de 35 anos.

“[...] uma empresa, um consórcio que tem as empresas, a CCCC, ela é responsável por sete das maiores pontes construídas no mundo, então ela está trazendo a tecnologia embarcada nela, e o modo de fazer, seguro, barato e que dê e garanta uma obra com segurança e com muita qualidade”, afirmou o secretário, que destacou ainda a fase de construção e implantação do VLT.

“O VLT, o governo já remodelou, estava fora do script e o VLT está já encaminhando para o processo de licitação e deve iniciar ainda neste ano”, pontuou.

