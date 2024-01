“Quem está com pressa é a oposição”, diz Moema sobre sucessor em Lauro | A TARDE

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), declarou, na manhã desta quinta-feira, 18, que está tranquila sobre o prazo para o anúncio do nome que a sucederá no cargo e que a pressão sobre a definição do candidato é da oposição.

“Quem está com presa, que a gente defina o nosso nome, é a oposição, até porque eles querem saber qual será o nosso, para ver quem é que eles vão conseguir colocar deles”, disse durante evento no Senai Cimatec, em Salvador, com a presença do presidente Lula (PT).

Moema também acrescentou que pretende realizar os processos de escolhas com calma e minúcia. “Eu não subestimo um processo eleitoral, por isso que eu acho que eu sempre ganho, por que não subestimo, eu me preparo.”

Apesar de ainda não ter apontado o nome que vai disputar a prefeitura da cidade, Gramacho esclareceu que ainda “tem prazo para escolher”.

“Eu tenho 20 partidos de sustentação do meu governo, na base do governo, eu tenho, dos 21 vereadores, 17 vereadores conoscos, várias lideranças, eu tenho que ouvir-los”, disse adiantando sobre uma reunião que ocorrerá no próximo sábado, 20, com os presidente dos partidos e os possíveis pré-candidatos.

“Não tem um hoje que possa dizer que é o candidato de Moema, eles são candidatos próprios. No momento que nós fizermos a discussão com os partidos políticos, os vereadores e as principais lideranças dos vamos definir o processo de escolha”, afirmou.

“Não é fácil essa escolha, mas saberemos escolher tanto a prefeita ou prefeito, vice ou a vice”, concluiu.

No início deste mês, a prefeita de Lauro de Freitas adiantou, em conversa com o portal A TARDE, que o pré-candidato deve ser definido até o mês de março deste ano e afirmou que a chapa não necessariamente será encabeçada por um candidato petista, mas que o cargo pode ser disputado por um nome da federação (PT, PCdoB e PV), tendência que tem sido aderida pelo grupo em outras cidades.

Ainda que a prefeita não tenha dado detalhes, existem alguns possíveis nomes que vêm sendo especulados. Entre eles, a presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, Naide Brito (PT), o vice-prefeito de Moema, Vidigal Cafezeiro (Republicanos) e o secretário de Administração, Ailton Florêncio.

No quarto mandato como prefeita de Lauro de Freitas, sendo o segundo seguido, Moema não pode concorrer à reeleição em 2024.