"Querem privatizar o nosso grande patrimônio", diz Kleber Rosa | A TARDE

O pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), fez críticas a chamada "PEC das Praias", ao se referir à PEC 3/2022, de relatoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que virou pol~emica após suostamente pretender privatizar as praias do país.

O prefeiturável salientou que a proposta de Emenda à Constituição visa "entregar" as praias brasileiras à iniciativa privada. O psolista frisou que a praia é "patrimônio público" e precisa continuar pertencente à esfera pública.

"Você gosta de curtir praia? De tomar uma cervejinha, de pegar um surf, comer acarajé na praia? Já imaginou você ter que pagar para poder acessar à praia? A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora será votada no Senado Federal com a relatoria do bolsonarista Flávio Bolsonaro", alertou Kleber Rosa.

Kleber Rosa salientou que a praia é um local de lazer, mas é também uma oportunidade de emprego e de renda para muitas famílias.

"É na praia que muitos trabalhadores e trabalhadoras conseguem prover o sustento de suas famílias seja a baiana de acarajé, o vendedor de picolé, o vendedor de canga, ou o vendedor de óculos. Portanto, precisamos dizer não à PEC 3/2222 que visa vender nossas praias", protestou o pré-candidato à prefeitura de Salvador.

Publicações relacionadas