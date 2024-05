Regulamentação da profissão de dançarinos e bailarinos é pauta na CMS | A TARDE

O vereador e líder da bancada de oposição, Sílvio Humberto (PSB), através da Comissão de Cultura, presidirá a audiência pública “As Relações Profissionais dos (as) Bailarinos (as) e dançarinos (as)”.

O debate aberto ao público será na próxima sexta-feira, 10, às 9h, no auditório do Edifício Bahia Center, anexo da Câmara Municipal de Salvador, na Rua Ruy Barbosa.

A atividade é uma articulação conjunta com profissionais do segmento da capital baiana e tem como objetivo discutir a regulamentação da profissão, uma vez que a não-regulamentação ocasiona em precarização e ausência de garantias previdenciárias, de acordo com o exercício da profissão.

Foram convidadas para compor a mesa da audiência a deputada federal e integrante da Comissão de Educação e Comissão de Cultura, Lídice da Mata (PSB); a deputada federal Alice Portugal (PCdoB); a deputada estadual e presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, Olívia Santana (PCdoB); a deputada estadual e integrante da Comissão de Saúde e Saneamento e Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, Fabiola Mansur (PSB); a artista da dança, intérprete criadora, bailarina, pesquisadora, gestora, curadora e produtora cultural, Inah Irenam Oliveira da Silva; e o bailarino, pesquisador e coreógrafo, Agnaldo Fonseca.

A audiência pública “As Relações Profissionais dos (as) Bailarinos (as) e dançarinos (as)” será gravada para exibição pela TV Câmara Salvador (canal aberto 12.3), YouTube, portal (www.cms.ba.gov.br) e Facebook da Câmara Municipal de Salvador.

