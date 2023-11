Relator das contas de Rui Costa na ALBA defende aprovação | A TARDE

Relator da análise das contas de 2022 do ex-governador Rui Costa (PT) no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (CFOC) da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado estadual Hassan (PP) já tem seu posicionamento bem definido.

Se em julho o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou com ressalvas as contas de Rui, na avaliação de Hassan, não há motivo para reprovação ou mesmo para pontuações nos dados do último ano de gestão do ex-governador.

As contas de Rui em 2022 seriam apreciadas na CFOC nesta terça-feira, 7, mas a comissão não reuniu o número mínimo de deputados para dar início à avaliação. Devido a isso, a votação deve ficar para a próxima semana, no dia 14 de novembro.

“Hoje, nós estaríamos apresentando [o relatório] na Comissão de Finanças, mas, infelizmente, não houve o quórum suficiente. Portanto, nós deveremos estar apresentando esse relatório na próxima sessão da Comissão de Finanças, que possivelmente acontecerá na próxima terça-feira. E nós estaremos acompanhando a indicação do Tribunal de Contas do Estado e também do Ministério Público, pela aprovação das contas 2022 do ex-governador Rui Costa”, revelou Hassan.

Acerca das ressalvas colocadas pelo TCE, Hassan justificou que o governo do estado já teria explicado os pontos contestados.

“Essas contas foram aprovadas, foram aprovadas com ressalvas, algumas delas já respondidas ao próprio Tribunal e, com certeza, nada que leve à desaprovação delas. Muito pelo contrário: tem índices importantes, como índice de desemprego, balança comercial, entre outros, que estarão todos sendo citados no nosso relatório”, afirmou o deputado.

RELAÇÃO

Apesar de integrar a base aliada do governo do estado, Hassan também é aliado político do prefeito de Jequié, Zé Coca (PP), considerado um desafeto do ex-governador Rui Costa.

Cocá e Rui estiveram juntos na eleição do prefeito de Jequié em 2020, mas, em 2022, com a saída do PP da base aliada do governo para apoiar ACM Neto (União Brasil), a relação degringolou e o petista passou a mandar mensagens críticas ao antigo amigo.

Hassan, porém, desde que assumiu uma cadeira na ALBA, no início do governo Jerônimo Rodrigues (PT), tem se posicionado como todos os demais deputados do PP, integrando a bancada governista no parlamento estadual.