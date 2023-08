Retomada da cultura aproxima prefeitura e governo, diz Bruno Monteiro

O secretário estadual de Cultura (Secult-BA), Bruno Monteiro, diz enxergar que o momento de retomada do setor, após quatro anos da gestão federal de Jair Bolsonaro (PL), faz com que o país viva um momento único.



“Não só uma retomada do ponto de vista simbólico e de ministério, mas uma retomada do ponto de vista de orçamento, de políticas públicas e de prioridade na agenda política do país”, disse Bruno Monteiro ao Portal A TARDE, durante a cerimônia de reinauguração da estátua de Mãe Stella de Oxóssi, na entrada da avenida batizada em seu nome em Stella Maris. O monumento foi incendiado em dezembro do ano passado.

O novo momento vivido no Brasil é sentido, segundo ele, por gestores de cultura de maneira geral. “Estamos aproveitando isso para discutir e consolidar e avançar na construção de políticas públicas”, comenta o secretário estadual de Cultura, que disse ter uma boa relação com a gestão de Cultura do município de Salvador.

“Meu diálogo com o secretário Pedro Tourinho é muito bom. Nós nos falamos com frequência. Sobre tudo aquilo que nós podemos construir e dialogar para fazermos juntos, ou para trocar ideia sobre algumas coisas, mas sempre respeitando o papel de cada um”, afirma.

Ainda durante a entrevista, Bruno Monteiro reverenciou Mãe Stella de Oxóssi, que é homenageada na edição deste ano da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), e afirmou que todas as gerações devem conhecê-la.

“Mãe Stella tem uma importância muito grande na história. Porque ela foi um grande nome da afirmação das religiosidades de matriz africana com as suas características e peculiaridades. Sobretudo quando ela rejeita com veemência a ideia do sincretismo religioso, afirmando a importância do candomblé e das religiosidades de matriz africana. A produção acadêmica dela a eternizou, com toda sua capacidade intelectual”, disse Bruno Monteiro.