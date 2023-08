Reunião do conselho político de Jerônimo terá presença do Avante

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 30, com o partido Avante, presidido pelo ex-deputado federal, Ronaldo Carletto, para afinar as estratégias das eleições 2024. A legenda foi uma das convidadas para fazer parte da reunião do conselho político que acontece no próximo sábado, 2, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

"O governador quer ouvir todos os partidos na reunião do conselho político sobre as eleições de 2024", disse o deputado federal e sobrinho do cacique político, Neto Carletto, ao portal A TARDE.

A sigla que já soma mais de 50 prefeitos filiados vem sendo bem quista pelo chefe do Palácio de Ondina que está buscando expandir a adesão do governo nos municípios baianos, conforme afirmou o parlamentar. Durante a conversa, Neto Carletto também pontuou que o Avante tem "o aval do governo para fazer os tratamentos com os prefeitos".

A reunião desta noite também serviu para alinhar as demandas prioritárias dos municípios filiados a sigla e do reduto eleitoral do parlamentar. Marcaram presença na reunião, o chefe do gabinete do governador, Adholfo Loyola e o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano.

Desde a última segunda-feira, 28, o chefe do Executivo baiano se reúne com as siglas aliadas para debater sobre o pleito eleitoral do ano que vem. Neste dia, o governador se encontrou, de forma isolada, com o PSB, MDB e PT.