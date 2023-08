Robinson nega racha no PT após confusão em encontro territorial

Após uma tentativa frustrada de realizar um encontro entre lideranças e militância do partido, no sábado, 22, o encontro territorial do PT de Salvador terminou em confusão. No entanto, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) negou que haja um racha interno dentro da sigla e projetou a busca pela unidade para as eleições de 2024, assegurando a vontade por uma candidatura própria.

"O PT é um partido plural. A vitalidade do PT é de acordo com a sua pluralidade. O PT não tem um chefe. O PT tem lideranças, correntes internas, o PT constrói as suas posições no amplo debate, na democracia interna. As diferenças são naturais, todo partido democrático vai ter opiniões e posições diferentes. Mas eu digo hoje, com convicção, que há uma confluência muito grande para a tese de candidatura própria do PT. Creio que a ampla maioria da militância, dos parlamentares, das lideranças, que têm trabalho político em Salvador, defendem essa tese”, disse o parlamentar, durante evento de lançamento do edital de licitação para obras de duplicação da Via Barradão.

O parlamentar disse ainda não saber o real motivo da confusão ocorrida no encontro, mas garantiu que o partido busca "construir a unidade", trabalhando com as próprias diferenças.

“Eu não estava no ambiente da confusão e não posso dar um depoimento. Mas creio que foi uma questão secundária ali, pontual, e não uma questão estratégica. Tanto é que o presidente Éden me falou que será remarcado o encontro territorial e ele será realizado e vamos construir a unidade do PT, trabalhando as nossas diferenças num ambiente de tolerância e convivência”.