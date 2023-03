Roma confirma conversa com Carlos Muniz e Antônio Brito

O presidente do PL na Bahia, João Roma, mantém as articulações partidárias para fortalecer a sigla para as eleições municipais de 2024 e, para Salvador, revelou que manteve conversas com o deputado federal Antônio Brito (PSD), que tem pretensões de disputar o Thomé de Souza. Roma também confirmou as conversas com o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PTB), em busca de filiá-lo ao PL e fortalecer a representatividade da sigla na capital baiana.

Roma não descartou que o PL pode ter candidato a prefeito e, dentre as possibilidades, citou o nome do vereador Alexandre Aleluia. "Com o presidente da Câmara [Carlos Muniz], iniciamos um bate-papo, mas não há nada consolidado. Ocorreu, sim, a conversa com Muniz e com Antônio Brito, do PSD. Também não tenho dificuldades para conversar com Bruno [Reis, prefeito de Salvador]", disse Roma, em entrevista à Rádio Salvador FM, nesta sexta-feira, 10.

O dirigente do PL destacou que "é preciso respeitar uma parcela do eleitorado que, nas últimas eleições, não votou nem no PT nem no ACM Neto. Dentro dos pilares que nós defendemos, não estamos fechados para o diálogo político, inclusive com pessoas de outros partidos que têm vindo procurar o PL".

Sobre Muniz, o presidente do Legislativo soteropolitano já havia comentado em fevereiro deste ano que o partido com que estava com conversas mais avançadas era justamente o PL de Roma e que até abril anunciaria se trocaria de partido e se o seu destino será, de fato, o PL.

A informação de bastidor, inclusive, é que um dos motivos de Muniz ir para a legenda do ex-ministro da Cidadania é a possibilidade de comandar a executiva municipal do partido em Salvador e, ao desembarcar na sigla com outros vereadores e ex-vereadores, poder ganhar corpo para o PL ter força em 2024 para disputar a prefeitura soteropolitana ou mesmo indicar o vice em alguma chapa. Essas intenções já haviam sido adiantadas ao Portal A TARDE por um desses possíveis edis: Sidninho (Podemos) – que é um dos parlamentares que deve fazer parte desse bloco.

Interior

O ex-ministro da Cidadania disse que o grupo liderado por ele no estado tem planos para as disputas eleitorais tanto no extremo sul quanto no oeste baiano. Em Teixeira de Freitas, Roma citou que o primeiro suplente de deputado estadual, Coronel França, deve ser o nome do que disputará a prefeitura local. "O Coronel França é um nome certo para uma disputa importante. Jânio Natal [prefeito de Porto Seguro] vem para a reeleição. E também vamos preparar o partido para as eleições em Vitória da Conquista, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães", declarou Roma.

Ele reafirmou as conversas com o presidente estadual do PSDB, deputado federal Adolfo Viana, em vista da eleição em Feira de Santana. Ele, entretanto, não descartou também que o PL tenha um nome próprio para a Princesa do Sertão. Roma citou que os três deputados federais eleitos pela sigla, Capitão Alden, Roberta Roma e Jonga Bacelar, tiveram votações expressivas no município e que até a médica Raíssa Soares, mesmo sem ter domicílio na cidade feirense, ficou em segundo lugar na preferência do eleitorado em recente levantamento.