Rosalvo é o escolhido para suceder Moema na disputa pela prefeitura | A TARDE

O secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur) de Lauro de Freitas, Antônio Rosalvo (PT), anunciou neste domingo, 24, a oficialização da sua pré-candidatura para suceder a atual prefeita Moema Gramacho nas eleições municipais deste ano.

Em comunicado, Rosalvo também confirma que nome para disputar a vice ao seu lado será a atual presidente da Câmara de Vereadores, Naide Brito, que deve se filiar ao Republicanos.

"Noite de reunião com a nossa prefeita Moema Gramachooficial, os pré-candidatos e partidos da base. A chapa está formada! Eu e a companheira Naide Brito", escreveu, em legenda nas redes sociais.



As especulações sobre a pré-candidatura do líder da pasta já estavam ocorrendo há alguns meses. Além do secretário, a presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, Naide Brito (PT), o vice-prefeito de Moema, Vidigal Cafezeiro (Republicanos) e o secretário de Administração, Ailton Florêncio, estavam entre as possibilidades.

No início deste ano, o portal A TARDE conversou com Moema, que antecipou que a escolha seria definida até o mês de março.

Além disso, apesar de Rosalvo ser filiado ao PT, a prefeita também disse ao A TARDE, que a chapa não necessariamente seria encabeçada por um candidato petista, mas que o cargo pode ser disputado por um nome da federação (PT, PCdoB e PV), tendência que tem sido aderida pelo grupo em outras cidades.

No quarto mandato como prefeita de Lauro de Freitas, sendo o segundo seguido, Moema não pode concorrer à reeleição em 2024.