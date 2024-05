Rosemberg comenta sobre retirada de pauta do projeto Bahia Pela Paz | A TARDE

O projeto Bahia Pela Paz, entregue pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em março, seria debatido nesta terça-feira, 23, em plenário, mas acabou sendo retirado da pauta. Em conversa com a imprensa, o deputado Rosemberg Pinto, líder do governo, pontuou as razões do projeto ter saído das discussões, inclusive pontuando que vai haver uma audiência pública na próxima semana para debater a matéria.

"Ficou acordado com o com o deputado Pablo que aconteceria uma audiência pública na semana que vem, inclusive com a presença do secretário de direitos humanos Felipe Freitas. Com a gente teria oportunidade de construir uma emenda ao projeto de comum acordo de maioria e minoria", pontuou. Ele acrescentou que, caso não fosse retirado de pauta, o deputado Alan Sanches iria pedir vista, ou seja, o tema só poderia voltar a ser discutido na próxima semana.

Rosemberg também foi questionado sobre se esse caminho de adiamento da discussão não poderia ser interpretado como uma demora da Alba em dar um resposta, principalmente por conta dos enfrentamentos em virtude da guerra de facções em Salvador e no interior do Estado. Segundo ele, o objetivo é apenas aprimorar o projeto para ser debatido logo em sequência. "Foi uma solicitação do deputado Pablo, do relator Robson Almeida e do secretário de Direitos Humanos Filipe Freitas. Então eu acho que uma semana para aprimorar o projeto e fazer um debate melhor na comissão, eu não acredito que traga prejuízo com relação à votação", disse.