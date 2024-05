Rosemberg detalha reunião com Jerônimo sobre emendas impositivas | A TARDE

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Rosemberg Pinto (PT), detalhou ao Portal A TARDE nesta terça-feira, 23, o encontro da base aliada com o governador Jerônimo Rodrigues, onde foi apresentado projeto do governo para o reajuste de 4% aos servidores do Estado.

O líder do governo garantiu que a proposta apresentada pelo governador foi negociada com as diversas categorias, juntamente com a Secretaria de Administração e de Educação para que gerasse o projeto de lei.

“Foi um encontro que o governador fez para apresentar os projetos de reajuste salarial da categoria dos servidores públicos do Estado. Nós debatemos o valor de 4% linear e algumas alterações, para maior lógico, de algumas categorias que precisavam ser atualizadas. Isso dá uma variação média em torno de 5,69%. Além do governador ter autorizado ampliar o auxílio à alimentação, que tem um reajuste em torno de 100%, ou seja, para as categorias com salário menor, isso tem um impacto significativo. Esse dinheiro entra na folha, esse valor entra na folha”, explicou o deputado.

Rosemberg também revelou que a conversa com Jerônimo foi pautada em relação ao pagamento das emendas impositivas aos deputados, além de cobranças dos parlamentares sobre reuniões com prefeitos do interior.

“Então, ele também conversou sobre algumas questões de emendas, para pagar as emendas dos deputados. Nós temos já uma entrega dia 6, que será de ônibus na área da educação, na área da saúde, equipamentos e também ambulância. Vamos trabalhar para entregar equipamentos da CAR e mais também alguns equipamentos esportivos, através da Sudesb”.



“Lógico, os deputados também questionaram um pouco o desdobramento das reuniões com os prefeitos, para que essas reuniões tivessem um pouco mais de agilidade, os deputados demonstraram que a receptividade com os prefeitos é muito boa, porque eles recebem todo mundo muito bem, fazendo uma apresentação inclusive dos investimentos do governo do estado em cada cidade, porque isso cria uma relação mais próxima entre o governador e os próprios prefeitos que vêm aqui acompanhados dos deputados”.