Rosemberg rebate críticas da oposição à regulação

Rosemberg frisou a importância da ferramenta da regulação para a organização da saúde na Bahia - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg (PT), rebateu, durante a sessão desta terça-feira, 12, as críticas feitas por Alan Sanches (União Brasil), que comanda o bloco da oposição, ao sistema de regulação na saúde do estado.

Pouco antes da fala de Rosemberg, Alan usou a tribuna da Casa para criticar a chamada ‘fila de espera’ dos pacientes, culpando o governador pela espera. O petista então reagiu.

Rosemberg frisou a importância da ferramenta para a organização da saúde na Bahia, além de lembrar que antes do modelo utilizado, relações pessoais com políticos prevaleciam no momento da indicação do paciente para uma unidade de saúde.

“No passado, o que existia é que não tinha esse instrumento. As pessoas ficavam ligando para vereador, deputado. Muitas pessoas morriam e não tinha porque não tinham esse relacionamento. Agora as pessoas estão registradas”, disparou.